В СК сообщили, что упавший в Минске БПЛА был снаряжен тротилом и поражающими элементами

Ситуация с инцидентом в воздушном пространстве находится на личном контроле Президента. Возбуждено уголовное дело по факту падения беспилотника в Минске. Следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Минобороны сообщило, что около двух часов ночи в небе над Беларусью был обнаружен и пресечен полет беспилотного летального аппарата. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы аппарат упал в Минске в районе дома № 72 по улице Матусевича, без детонации. И по заверению военного ведомства, принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства.

"Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию. В результате происшествия пострадавших нет, эвакуация жильцов не проводилась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и саперов проведен осмотр, зафиксирована следовая картина. Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. В настоящее время Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего. О ходе расследования общественность будет дополнительно информирована", - заявил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Как можно заметить по оперативному видео, которое опубликовал Следственный комитет, отдельные части беспилотника имеют характерные отличительные особенности. Маркировки на его частях отсылают к производителям отдельных компонентов. Но, как отметили в СК, обстоятельства устанавливаются, и об этом мы узнаем позже.