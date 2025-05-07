В сквере Трудовой славы в Орше заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений. По поручению Президента здесь установят стелу с почетным званием СНГ "Город трудовой славы. 1941-1945 годы". На присвоение этого звания Орша была номинирована в числе двух городов Беларуси (вместе с Барановичами) за вклад в обеспечение победы над фашизмом.

"Это оценка труда предшествующих поколений в первую очередь. Орша - город боевой и трудовой славы. Это крупный индустриальный центр. Это крупный железнодорожный узел нашей страны. Орша неузнаваемо изменилась за последние годы. Этому способствовала, конечно же, программа, утвержденная Президентом по развитию Орши и Оршанского района. По сути, вдохнули новую жизнь в ряд предприятий, динамично развивается социальная сфера, растут новые микрорайоны. Город живет и активно развивается", - заявил Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси.