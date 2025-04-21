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В Совете Республики одобрен закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в ВОВ
На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания VIII созыва одобрен проект закона "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", пишет БЕЛТА.
Статьей 1 законопроекта предлагается освободить от наказания и иных мер уголовной ответственности несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших в отношении несовершеннолетнего умышленное преступление против жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы, либо сопряженное с применением насилия или угрозой его применения, либо повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения; инвалидов I и II группы.
Также законопроектом предлагается освободить от наказания и иных мер уголовной ответственности лиц, больных туберкулезом и отнесенных к IА, IIА, III группам диспансерного наблюдения; лиц, больных онкологическими заболеваниями второй, четвертой клинических групп; лиц с онкогематологическими заболеваниями и депрессиями кроветворения, имеющих медицинские показания к специальному лечению; ВИЧ-инфицированных с 3-й и 4-й стадиями заболевания по клинической классификации Всемирной организации здравоохранения; граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.