В Совете Республики одобрен закон об амнистии в связи с 80-летием Победы в ВОВ

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На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания VIII созыва одобрен проект закона "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне", пишет БЕЛТА.

Статьей 1 законопроекта предлагается освободить от наказания и иных мер уголовной ответственности несовершеннолетних; беременных женщин; женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших в отношении несовершеннолетнего умышленное преступление против жизни и здоровья, половой неприкосновенности или половой свободы, либо сопряженное с применением насилия или угрозой его применения, либо повлекшее по неосторожности смерть человека, либо причинение тяжкого телесного повреждения; инвалидов I и II группы.