В Спасо-Евфросиниевском монастыре проходит Божественная литургия

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В Полоцке в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре глава Русской православной церкви (РПЦ) Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет Божественную литургию, пишет БЕЛТА.

В четверг, 5 июня, в Полоцке проходят торжества, приуроченные к 900-летию со дня основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Обитель является жемчужиной православного зодчества, здесь хранятся святыни, которые являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия белорусских земель.

Празднества начались утром с Божественной литургии в Софийском соборе. После нее состоится традиционный крестный ход по улицам Полоцка, который недавно отметил 1163 года с дня основания. Колонна паломников и прихожан пройдет до стен монастыря и присоединится к праздничному богослужению.

Перед встречей предстоятеля РПЦ Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси поделился с журналистами, что полоцкая обитель является важной частью истории и современности Беларуси. "Она стала некоторым ориентиром и образцом. На нее издревле ориентировались другие обители, - отметил митрополит Вениамин. - Пример преподобной Евфросинии вдохновляющий, это образец жизни монашеских общин, игуменского служения, духовной жизни. Это пример на все времена и для всех народов".

Он также подчеркнул, что реставрационные работы в Свято-Преображенском храме монастыря, где были обнаружены фрески XII века, являются результатом совместной кропотливой работы белорусских и российских экспертов в области восстановления образцов древней монументальной живописи.

В Крестовоздвиженском соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет Божественную литургию в сослужении митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, архипастырей и духовенства.