В специальном репортаже смотрите о нацеленности силового блока Беларуси на розыск каждого предателя

Перед законом равны все и отвечать за противоправные действия придется рано или поздно. И заграница тут совершенно не является гарантией для вседозволенности. Советские чекисты и их современные продолжатели находили и находят сбежавших от правосудия предателей Родины во всех уголках планеты.

Почему эта категория преступников была и остается на особом внимании государства? Какие примеры можно привести в доказательство, что и в прошлом, и сейчас работа спецслужб по их розыску независимо от географии ведется успешно и бескомпромиссно? Что значит принцип неотвратимости наказания, который реализуется в современной Беларуси?

Мы покажем, что наши правоохранители и спецслужбы работают так, чтобы у скрывающихся за границей преступников не было ни единого шанса избежать правосудия. И события, которые разворачиваются в последнее время, только подтверждают такую тенденцию.