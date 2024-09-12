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В строю - добровольцы: в Витебской области прошел двухдневный сбор с бойцами спецподразделений МВД
В Витебском регионе состоялся двухдневный сбор с военнообязанными, которые ранее проходили службу в ОМОНе и отрядах спецназа внутренних войск.
Добровольцев собрали меньше чем за сутки, как это предписано. В течение 4 часов они все прибыли в расположение, получили амуницию и вооружение, затем передислоцировались на полигон под Полоцком.
Подобные мероприятия проводятся по поручению Президента по всей стране для приведения армии и силового блока в целом в идеальное состояние.
Во время тренировок добровольцы совершенствовали навыки в тактической, огневой, военно-инженерной и медицинской подготовках, саперного дела и военной топографии. Также работали с беспилотниками, отрабатывали действия при пресечении массовых беспорядков и штурме позиций противника. Все занятия проводят подготовленные инструкторы.
Олег Шарец, командир группы специального формирования ОМОН УВД Витебского облисполкома:
"С учетом нынешней обстановки считаю, что такие сборы нужны. Мы то поколение, для которых патриотизм, честь не просто слова".
Подобных отрядов в структуре МВД более 20. В случае особого распоряжения внутренние войска усиливаются такими бойцами.
Оповещение личного состава происходит через внутреннюю систему МВД менее чем за двое суток, минуя военкомат.
Алгоритмы призыва бойцов подразделений адаптированы с учетом специальной военной операции.
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