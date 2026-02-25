"Беларусь 24" открывает медиарынок Грузии. В Тбилиси состоялась презентация телеканалов Белтелерадиокомпании для ведущих провайдеров и кабельных операторов, а также экспертного сообщества и белорусской диаспоры.

Представлен уникальный опыт создания в Беларуси собственного новостного телеканала "Первый информационный". Были продемонстрированы его наиболее известные новостные и информационно-аналитические программы.

Директор Международного телеканала "Беларусь 24" Павел Лазовик рассказал о роли этого канала в международном вещании, акцентировав внимание, что зрители по всему миру имеют возможность смотреть в открытом доступе самые рейтинговые проекты БТ. Посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук отметил важность взаимодействия между странами в медиасфере в современных условиях.