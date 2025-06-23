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В TikTok набрал популярность новый флешмоб "Я из Беларуси!"
Автор:Редакция news.by
В TikTok завирусился новый яркий флешмоб "Я из Беларуси!". Быть белорусом - это настоящие гордость и счастье.
Наша страна - это бескрайние леса, озера, поля, уютные улочки Минска, где каждый уголок дышит историей, и теплые вечера в деревне, где пахнет свежим хлебом. Быть белорусом - это чувствовать тепло родной земли, ценить искренность людей и радоваться каждому дню в этой удивительной стране.
В TikTok мы показываем миру, что Беларусь - это любовь, красота и душа.