В TikTok набрал популярность новый флешмоб "Я из Беларуси!"

В TikTok завирусился новый яркий флешмоб "Я из Беларуси!". Быть белорусом - это настоящие гордость и счастье.

Наша страна - это бескрайние леса, озера, поля, уютные улочки Минска, где каждый уголок дышит историей, и теплые вечера в деревне, где пахнет свежим хлебом. Быть белорусом - это чувствовать тепло родной земли, ценить искренность людей и радоваться каждому дню в этой удивительной стране.