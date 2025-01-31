В трех областях Беларуси с 1 февраля вводят сбор за пересечение границы на авто

Сбор за пересечение границы на автотранспорте вводят с 1 февраля в трех областях Беларуси - Брестской, Витебской и Гродненской. Это предусмотрено решениями областных Советов депутатов, опубликованными на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Ставка сбора установлена в размере одной базовой величины (1 БВ - 42 руб.) за одно транспортное средство независимо от количества пассажиров.

Вместе с тем некоторые категории лиц от уплаты сбора освобождаются. В их числе, согласно решению Брестского областного Совета депутатов, те, кто пересекает границу по случаю похорон членов семьи и близких родственников при наличии подтверждающих документов, иностранцы, отдыхавшие в отечественных санаторно-курортных и оздоровительных организациях, в ряде случаев люди с нарушениями физической активности, депортированные, белорусы, которых официально направили за границу за медицинской помощью. А также иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск".

Что касается решения Витебского областного Совета депутатов, от уплаты сбора освобождаются представители госорганов Беларуси, пересекающие госграницу для исполнения служебных обязанностей, иностранцы, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов, госорганизаций, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, а также лица, сопровождающие инвалидов боевых действий, в ряде случаев люди с нарушениями физической активности, пациенты, выезжающие из Беларуси для или после получения медицинской помощи и имеющие соответствующие документы, иностранцы, оздоровившиеся в белорусских санаториях, депортированные, выезжающие для ухода за тяжело болеющими членами семьи или близкими родственниками или возвращающиеся в страну впоследствии, выезжающие из страны после похорон членов семьи или близких родственников и люди, перевозящие гемопоэтические стволовые клетки, органы и ткани для трансплантации.

Согласно решению Гродненского областного Совета депутатов, от уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют представители государственных органов Беларуси в целях исполнения служебных обязанностей; граждане, официально выезжающие за пределы страны для получения медицинской помощи, и сопровождающие их лица; те, кто сопровождает малолетних детей на лечение в санаторно-курортные организации. Также в перечень включены иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению госорганов для участия в мероприятиях, лица, выезжающие из страны с похорон членов семьи или близких родственников, выезжающие по постановлениям о депортации (высылке), в ряде случаев люди с нарушениями физической активности.