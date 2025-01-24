В Центр общественного наблюдения за три дня досрочного голосования поступило 195 обращений

По его словам, в большинстве из них людям требовалась консультация или уточнение той или иной информации. К примеру, как найти свой избирательный участок и можно ли проголосовать не по месту регистрации. В ряде случаев поступали также замечания, предложения и жалобы.

Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюза Беларуси: "По итогам изучения каждого такого случая только дважды замечания избирателей действительно подтвердились и были объективными. Например, один из избирателей высказал нарекание на то, что его нет в списках для голосования на участке по месту регистрации и проживания. Специалист Центра оперативно связался с нашим наблюдателем на участке. Тот подтвердил, что ситуация имела место, но очень быстро разрешилась. Что касается других случаев, то были отдельные обращения по поводу того, что у кого-то не было приглашения на выборы".