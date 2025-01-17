В Центре общественного наблюдения за выборами будет организована работа телефонной горячей линии

Представители крупнейших общественных объединений, политических партий страны вновь объединяют усилия для совместной работы по наблюдению за ходом голосования.

Начиная с первого дня досрочного, а это уже во вторник, 21 января, начнет работу Центр общественного наблюдения за выборами. Там будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования и возможных внештатных ситуациях.

Общественные объединения, политические партии уже выдвинули около 30 тыс. наблюдателей. Они аккредитованы практически на всех участках в каждом регионе Беларуси. Процесс аккредитации национальных наблюдателей продлится еще до 20 января.

Телефон горячей линии: +375(17)371-07-76

С первого дня досрочного голосования для избирателей в Центре будет организована работа телефонной горячей линии.

Каждый желающий может задать свой вопрос о ходе электоральной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации на участке или внести предложения.