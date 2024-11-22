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В ЦИК Беларуси рассказали, как можно проголосовать по месту фактического пребывания
Избиратели получают приглашения принять участие в выборах Президента Беларуси. В почтовых ящиках находится информация о кандидатах и участках для голосования. Общее правило в составлении списков избирателей - это привязка каждого к месту их регистрации.
Также закон предусматривает и голосование по месту фактического пребывания, подчеркивают в ЦИК. Чтобы получить такую возможность, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и предоставить документ, подтверждающий проживание в границах участка. Это может быть договор найма или документы, которые подтверждают право собственности на недвижимость.
Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Граждане получают личное приглашение на выборы Президента Беларуси, информацию о кандидатах. Кроме того, на сайте ЦИК работает удобный сервис для поиска информации о своем участке, он находится на главной странице".
Организация голосования для граждан с ограниченными возможностями
Центральная избирательная комиссия приняла дополнительные меры для организации голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Для самостоятельного заполнения бюллетеня людьми с нарушением зрения все участки будут оснащены трафаретами и увеличительными стеклами, а также информационными материалами, изготовленными с использованием шрифта Брайля. Помогать на участках будут волонтеры.
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