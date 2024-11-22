В ЦИК Беларуси рассказали, как можно проголосовать по месту фактического пребывания

Избиратели получают приглашения принять участие в выборах Президента Беларуси. В почтовых ящиках находится информация о кандидатах и участках для голосования. Общее правило в составлении списков избирателей - это привязка каждого к месту их регистрации.

Также закон предусматривает и голосование по месту фактического пребывания, подчеркивают в ЦИК. Чтобы получить такую возможность, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и предоставить документ, подтверждающий проживание в границах участка. Это может быть договор найма или документы, которые подтверждают право собственности на недвижимость.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Граждане получают личное приглашение на выборы Президента Беларуси, информацию о кандидатах. Кроме того, на сайте ЦИК работает удобный сервис для поиска информации о своем участке, он находится на главной странице".

Организация голосования для граждан с ограниченными возможностями