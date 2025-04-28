В ЦИК наградили лучших представителей СМИ, освещавших президентские выборы в Беларуси

В канун профессионального праздника - Дня работников радио, телевидения и связи в Центральной избирательной комиссии Беларуси наградили лучших представителей СМИ, которые активно освещали президентские выборы.

Среди награжденных были заместитель председателя Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный" Анастасия Бенедисюк, заместитель заведующего отделом репортеров телеканала "Первый информационный" Юлия Алферова.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b11c0646-d05f-46a6-bc2a-df6ac6b4122c/conversions/a6ce5d2a-69a2-4350-9a7f-1e3df9f2d082-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b11c0646-d05f-46a6-bc2a-df6ac6b4122c/conversions/a6ce5d2a-69a2-4350-9a7f-1e3df9f2d082-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b11c0646-d05f-46a6-bc2a-df6ac6b4122c/conversions/a6ce5d2a-69a2-4350-9a7f-1e3df9f2d082-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b11c0646-d05f-46a6-bc2a-df6ac6b4122c/conversions/a6ce5d2a-69a2-4350-9a7f-1e3df9f2d082-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ведущих, корреспондентов, продюсеров, операторов объединяет преданность работе. Как отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, их профессионализм послужил успехом проведения выборов на принципах открытости и гласности. Благодаря журналистам большой шаг сделан и к доверию избирателей к выборам. На протяжении всей электоральной кампании представители СМИ освещали основные этапы выборов и помогали избирателям разобраться во всех нюансах.

Факт Для работы на выборах Президента Беларуси были аккредитованы более 800 представителей СМИ, в том числе свыше 300 иностранных.

Глеб Шульман отметил, что Белтелерадиокомпания реализовывала право кандидатов на выступления в эфирах, организовывала теледебаты. Во время последней недели все каналы компании к этому подключились. Но прежде всего это был "Первый информационный", который осуществлял вещание по теме 24/7 из разных регионов Беларуси, с избирательных участков, из ЦИК, показывал ход проведения выборов и подсчета результатов.

Анастасия Бенедисюк рассказала, что председатель ЦИК поблагодарил ее за снятый фильм о Центризбиркоме "Беларусь выбирает себя". "Журналисту, наверное, это самая главная похвала, когда труд продолжает жить не только в период его эфира на телевидении, но и дальше. 35 лет ЦИК отпраздновал в 2024 году, и мы совместно с Центризбиркомом сняли об этом фильм", - поделилась корреспондент.

Анастасия Бенедисюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadb872d-2af3-4c98-bd29-e10d2ceeff65/conversions/461c174a-fc27-4387-8637-a2adff2f684f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadb872d-2af3-4c98-bd29-e10d2ceeff65/conversions/461c174a-fc27-4387-8637-a2adff2f684f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadb872d-2af3-4c98-bd29-e10d2ceeff65/conversions/461c174a-fc27-4387-8637-a2adff2f684f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dadb872d-2af3-4c98-bd29-e10d2ceeff65/conversions/461c174a-fc27-4387-8637-a2adff2f684f-xl-___webp_1920.webp 1920w Анастасия Бенедисюк

Юлия Алферова:

"Мы работали в режиме максимума и жили активацией всего своего ресурса - и человеческого, и репортерского. Было много прямых включений, неподготовленных включений, которые нужны были здесь и сейчас. И тут я подчеркну открытость ЦИК, потому что журналисты бывали везде, где только можно".