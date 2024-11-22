В ЦИК рассказали, какой штраф грозит за съемку заполненного бюллетеня на выборах

"Сейчас в избирательном законодательстве прописана четко норма, которая определяет запрет на фотографирование или же видеосъемку заполненного бюллетеня и на вынос бюллетеня за пределы помещения для голосования. Такого рода действия являются административным правонарушением и повлекут наложение штрафа на физическое лицо, на избирателя в размере до 15 базовых величин, - отметила Елена Балдовская. - Запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня связан с принципом тайны голосования. Если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как он проголосовал в основной день выборов, он, по сути, осуществляет агитацию. Агитация 26 января запрещена".