3.40 RUB
3.50 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В ЦИК рассказали, какой штраф грозит за съемку заполненного бюллетеня на выборах
Секретарь ЦИК Елена Балдовская рассказала журналистам, почему запрещена съемка заполненного бюллетеня, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас в избирательном законодательстве прописана четко норма, которая определяет запрет на фотографирование или же видеосъемку заполненного бюллетеня и на вынос бюллетеня за пределы помещения для голосования. Такого рода действия являются административным правонарушением и повлекут наложение штрафа на физическое лицо, на избирателя в размере до 15 базовых величин, - отметила Елена Балдовская. - Запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня связан с принципом тайны голосования. Если гражданин выставляет на всеобщее обозрение то, как он проголосовал в основной день выборов, он, по сути, осуществляет агитацию. Агитация 26 января запрещена".
"Вынос бюллетеня за пределы помещения голосования не согласуется с самой процедурой голосования, потому что закон четко определяет, какие действия должен совершить избиратель на участке для голосования. Он получает бюллетень, он должен выразить свое волеизъявление и заполненный бюллетень по закону опускается в ящик для голосования", - подчеркнула секретарь ЦИК.
Елена Балдовская дополнила, что случае порчи бюллетеня только один бюллетень может быть выдан взамен испорченного.
Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Президент
Все
Расширено участие Госинспекции охраны животного и растительного мира в обеспечении нацбезопасности
Лукашенко: Лишних денег для финансирования Вооруженных Сил не будет
В Беларуси одобрили стратегии участия страны в работе ШОС и БРИКС
"Не дождетесь": что Лукашенко ответил недоброжелателям по поводу своего здоровья
Политика
Все
Общество
Все
Бизнесмен-захватчик, качество воды, дороги. Как представители КГК помогли гражданам в день приема
Упрощен порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю
Благословленный Евфросинией Полоцкой: Спасо-Преображенский храм открыл свои двери после реставрации
Назван самый зеленый город Беларуси (спойлер: и это не Минск)
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все