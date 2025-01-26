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В ЦИК сообщили, что уже 107 граждан Беларуси, проживающих за рубежом, проголосовали на выборах

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Фото: belta.by

Уже 107 граждан Беларуси, проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете, проголосовали на выборах Президента Беларуси, в Информационном центре озвучила секретарь ЦИК Елена Балдовская, информирует БЕЛТА.

"Белорусы, которые постоянно проживают за границей, продолжают участвовать в голосовании. И на данный момент 107 человек, которые постоянно проживают в различных государствах, проголосовали на выборах Президента на территории нашей страны", - рассказала Елена Балдовская.

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