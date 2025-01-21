В ЦИК заявили, что каждый избиратель должен проголосовать лично

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.

"При заполнении бюллетеня в квадрате справа от фамилии кандидата, за которого избиратель голосует, либо в квадрате справа от слов "против всех кандидатов" следует поставить любой знак, например галочку. Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате или не поставлен ни в одном из них, признается недействительным, - отметили в ЦИК. - Заполненный бюллетень опускается в ящик для голосования. Запрещается выносить выданный бюллетень за пределы помещения для голосования, а также осуществлять фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня".

Нарушение установленных запретов влечет применение мер административной ответственности в виде штрафа до 15 базовых величин.

Досрочное голосование на выборах Президента Беларуси начинается сегодня в Беларуси. Участки для голосования будут открыты с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед. Официального подтверждения причин, по которым избиратель не может проголосовать в основной день проведения выборов, не требуется. Бюллетени выдаются избирателям при предъявлении паспорта, идентификационной карты, биометрического паспорта, военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно также предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида (при наличии фотографии), студенческий билет учащегося, справки органов внутренних дел, подтверждающие личность (в случае утраты или хищения паспорта либо идентификационной карты гражданина). Если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Но таким правом избиратель может воспользоваться только один раз.

В ЦИК напоминают, что запрещена фото и видеосъемка заполненного бюллетеня для голосования.