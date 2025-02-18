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В ТЦ "Столица" открыли новую уникальную выставку в поддержку людей с ограниченными возможностями
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3.92025-02-18T06:16:39.000000Z00
Возможность быть услышанным через искусство. Такой посыл у уникального инклюзивного проекта Белорусского союза женщин "Другая глубина". Он направлен на поддержку талантливых людей с ограниченными возможностями.
В торговом центре "Столица" минчане и гости Минска могут ознакомиться с творчеством самобытной художницы из Старых Дорог Кристины Жуковец. Для девушки это первая такая большая выставка. Рисует она с самого детства. Но в итоге стала психологом, а любовь к искусству все равно осталась. Создает работы в необычных техниках.
Посмотреть на работы Кристины можно до конца февраля. К слову, проект "Другая глубина" за год познакомил белорусов с искусством десятков талантливых и творческих людей с ограниченными возможностями.