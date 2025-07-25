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В Университете гражданской защиты в Минске новоиспеченные работники МЧС принесли присягу
Белорусские спасатели 25 июля отмечают День пожарной службы. По всей стране проходят торжественные мероприятия.
В Гомеле с участием министра Вадима Синявского состоялось открытие первого Сквера спасателей. А в Университете гражданской защиты в Минске прозвучали клятвы на верность Беларуси и ее народу от новоиспеченных работников ведомства.
Священную клятву 25 июля произнесли без малого 200 спасателей, из них 15 - офицеры. Это специалисты Минского городского и Минского областного управлений МЧС.
Символично, самые важные слова звучали в их профессиональный праздник, белорусской пожарной службе исполняется 172 года. Торжественная церемония принесения присяги - это священный ритуал для каждого человека в погонах.
Началось мероприятие с возложения цветов к памятнику работникам, погибшим при исполнении обязанностей. В спасательном ведомстве уделяют много внимания традициям, которые они свято чтут. И поэтому особую символичность имеет открытие Сквера спасателей в Гомеле. Работники МЧС, которые сегодня произнесли священные слова присяги, в ближайшие дни приступят к своим обязанностям.