В Университете гражданской защиты в Минске новоиспеченные работники МЧС принесли присягу

Белорусские спасатели 25 июля отмечают День пожарной службы. По всей стране проходят торжественные мероприятия.

В Гомеле с участием министра Вадима Синявского состоялось открытие первого Сквера спасателей. А в Университете гражданской защиты в Минске прозвучали клятвы на верность Беларуси и ее народу от новоиспеченных работников ведомства.

Священную клятву 25 июля произнесли без малого 200 спасателей, из них 15 - офицеры. Это специалисты Минского городского и Минского областного управлений МЧС.

Символично, самые важные слова звучали в их профессиональный праздник, белорусской пожарной службе исполняется 172 года. Торжественная церемония принесения присяги - это священный ритуал для каждого человека в погонах.