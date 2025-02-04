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В вашем дворе месяцами стоит брошенный автомобиль? Сообщить об этом можно на горячую линию КГК
4 и 5 февраля Комитет государственного контроля проведет горячую линию по вопросам организации работы с неэксплуатируемыми автомобилями, оставленными во дворах жилых домов и на других территориях, пишет БЕЛТА со ссылкой на КГК.
Обратиться на горячую линию можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
Звонить следует на короткий номер 191. Также сообщения о таких фактах (с указанием адреса и фотоподтверждением) можно высылать в чат-бот телеграм-канала Комитета государственного контроля.
Что делать, если в вашем дворе месяцами стоит брошенный автомобиль? В таком случае следует обратиться в местный исполком или ГАИ (автомобиль признается неэксплуатируемым, если он не используется более 6 месяцев).
После этого в течение 15 дней должен быть установлен собственник бесхозных автосредств. Если сведения о собственнике отсутствуют или он в течение 30 дней не привел в надлежащее состояние транспортное средство, автомобиль принудительно перемещают на охраняемую стоянку.
Если собственник в течение трех месяцев не забрал свой транспорт с охраняемой стоянки и не возместил затраты, то в суд подается заявление о признании автомобиля бесхозяйным, а также взыскание с собственника затрат по перемещению и хранению автомобиля.