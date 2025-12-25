3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
В ведущих российских журналах выходит анализ белорусского политического опыта - Гигин
Всебелорусское народное собрание вызывает интерес, побуждает общественную активность и отражает мнение народа. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Вадим Гигин.
Делегат VII Всебелорусского народного собрания отметил, эксперты России попросили дать список литературы, в которой можно почитать о ВНС. Сейчас в ведущих российских журналах выходит анализ белорусского политического опыта.
"России он интересен. Также обращаются из Китая и арабских стран, просят рассказать о политическом институте Беларуси. Им интересен белорусский опыт, они сравнивают его со своим", - поделился Вадим Гигин.
Накануне ВНС прошла большая программа. Депутаты работали в своих округах. "Мы разговаривали с гражданами, было очень много вопросов", - рассказал гендиректор Национальной библиотеки Беларуси.
Он отметил, что еще до открытия заседаний VII Всебелорусское народное собрание уже выполняло свою миссию высшего представительного органа.