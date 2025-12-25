В ведущих российских журналах выходит анализ белорусского политического опыта - Гигин

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e9ebe9c-4fd5-4551-8b08-c19e4c8c7c64/conversions/a766ef29-e173-4390-a124-ec01136380bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e9ebe9c-4fd5-4551-8b08-c19e4c8c7c64/conversions/a766ef29-e173-4390-a124-ec01136380bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e9ebe9c-4fd5-4551-8b08-c19e4c8c7c64/conversions/a766ef29-e173-4390-a124-ec01136380bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e9ebe9c-4fd5-4551-8b08-c19e4c8c7c64/conversions/a766ef29-e173-4390-a124-ec01136380bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Всебелорусское народное собрание вызывает интерес, побуждает общественную активность и отражает мнение народа. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Вадим Гигин.

Делегат VII Всебелорусского народного собрания отметил, эксперты России попросили дать список литературы, в которой можно почитать о ВНС. Сейчас в ведущих российских журналах выходит анализ белорусского политического опыта.

"России он интересен. Также обращаются из Китая и арабских стран, просят рассказать о политическом институте Беларуси. Им интересен белорусский опыт, они сравнивают его со своим", - поделился Вадим Гигин.

Накануне ВНС прошла большая программа. Депутаты работали в своих округах. "Мы разговаривали с гражданами, было очень много вопросов", - рассказал гендиректор Национальной библиотеки Беларуси.