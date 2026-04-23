3.75 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
В весенний призыв на срочную военную службу отправятся почти 10 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
В Беларуси на срочную военную службу отправятся почти 10 тыс. человек. С 23 апреля в стране начинается плановая отправка в армию.
В первый день отправки ряды сил специальных операций Минской военной комендатуры, 72-го Гвардейского объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания, а также органов пограничной службы пополнят около 1 тыс. призывников.
Для прохождения службы в резерве планируется направить около 600 человек. Военную присягу новобранцы примут 23 мая.