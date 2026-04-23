В весенний призыв на срочную военную службу отправятся почти 10 тыс. человек

В Беларуси на срочную военную службу отправятся почти 10 тыс. человек. С 23 апреля в стране начинается плановая отправка в армию.

В первый день отправки ряды сил специальных операций Минской военной комендатуры, 72-го Гвардейского объединенного учебного центра, 361-й базы охраны и обслуживания, а также органов пограничной службы пополнят около 1 тыс. призывников.