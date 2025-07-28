В Витебске ликвидируют последствия обвала берега Западной Двины

"Оперативные группы прошли весь жилой фонд. Проговорили со всеми гражданами, собрали те проблемные вопросы, которые на сегодняшний день видит население. И по всем фактам и замечаниям были отработки. Была создана горячая линия. О чем было проинформировано население через чаты и СМИ. На горячую линию жалоб или обращений не поступало", - прокомментировал Дмитрий Петруша, заместитель председателя Витебского облисполкома.