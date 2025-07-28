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В Витебске ликвидируют последствия обвала берега Западной Двины
В витебском микрорайоне Верховье ликвидируют последствия обвала части берега Западной Двины. Накануне здесь прошли сильные ливни. Пострадавших нет.
Стихия разрушила старые хозпостройки, в воду смыло деревья. Доступ к месту инцидента ограничен. Созданы рабочие группы, работает более 20 единиц спецтехники.
Александр Клячин, заместитель главы администрации Железнодорожного района г. Витебска:
"Бульдозеры, экскаваторы работают. Восстанавливаться проезд не будет, сейчас все выравнивается, делаются безопасные спуски".
"Оперативные группы прошли весь жилой фонд. Проговорили со всеми гражданами, собрали те проблемные вопросы, которые на сегодняшний день видит население. И по всем фактам и замечаниям были отработки. Была создана горячая линия. О чем было проинформировано население через чаты и СМИ. На горячую линию жалоб или обращений не поступало", - прокомментировал Дмитрий Петруша, заместитель председателя Витебского облисполкома.
А в Витебском районе сильные ливни затопили дороги и повредили приусадебные участки. Сейчас там продолжаются восстановительные работы. Специалисты проводят обход и общаются с людьми.