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В Витебске продолжаются восстановительные работы на месте обрушения части берега Западной Двины
В Витебске продолжаются восстановительные работы на месте разрушения части берега Западной Двины. Обрушение грунта на участке примерно в 1 га произошло 26 июля в микрорайоне Верховье.
На месте обрушения грунта продолжает работать комиссия по ЧС. Привлечены специалисты различных служб - созданы рабочие группы. Сейчас главная задача - оперативно устранить последствия и не допустить новых разрушений.
Берег Западной Двины рядом с улицей Садовой. В воде оказались деревья, огороды и несколько старых хозпостроек. Раньше это был поселок Верховье, сейчас территория входит в состав Железнодорожного района Витебска. Люди говорят: видели многое, но инцидента такого масштаба не припомнят. Накануне здесь прошли сильные ливни.
Доступ к месту инцидента для местных жителей ограничен. Чтобы определить, есть ли угроза повторного обрушения, специалисты провели бурение пробных скважин. Сейчас здесь беспрерывно работают десятки единиц техники - специалисты выравнивают и укрепляют береговую линию.
А в Витебском районе сильные ливни подтопили дороги и приусадебные участки нескольких садовых товариществ.
Центральную дорогу, ведущую к садовым товариществам, уже восстановили. Сейчас специалисты исследуют другие поврежденные участки.
Для ликвидации последствий задействована техника предприятий Витебского района. Восстановительные работы на месте разгула стихии будут выполняться поэтапно.