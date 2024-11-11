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В Витебском областном роддоме поздравили женщин, которые стали мамами в канун Нового года
Праздник пришел и в Витебский областной клинический роддом.
Поздравления звучали женщинам, у которых в уходящем году исполнилась главная мечта - они стали мамами в первый, второй, третий и пятый раз. В последние сутки 2024 года на свет здесь уже появились более 10 младенцев. Под новогодней елкой полезные подарки для мам и малышей.
Елена Леонович, главврач Витебского областного клинического роддома:
"Для нас самое главное - здоровые малыши, счастливые лица родителей. Я считаю, что у всех, кто сегодня находится в родильном доме, исполнилось самое сокровенное желание. Каждая семья мечтает о чем? О том, чтобы было пополнение".
В Витебском областном роддоме отмечают, что все чаще семьи северного региона приобретают новый статус многодетных.
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