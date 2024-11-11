В Витебском областном роддоме поздравили женщин, которые стали мамами в канун Нового года

Поздравления звучали женщинам, у которых в уходящем году исполнилась главная мечта - они стали мамами в первый, второй, третий и пятый раз. В последние сутки 2024 года на свет здесь уже появились более 10 младенцев. Под новогодней елкой полезные подарки для мам и малышей.