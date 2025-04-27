В Витебском районе обнаружены останки более 20 бойцов Красной армии

Останки более 20 бойцов Красной армии обнаружили поисковики рядом с деревней Кузьменцы Витебского района.

В 1944-м здесь проходил путь 251-й стрелковой дивизии, которая сражалась за освобождение Витебска. Это был один из самых напряженных участков фронта. Большие потери были и у советских войск, и у вражеских.

К поднятию останков подключились историки, а также кадеты и школьники.

Павел Артамонов, сапер 52-го отдельного специализированного поискового батальона ВС Беларуси:

"Я историк по образованию, закончил исторический факультет БГУ. Здесь в 1944 году стоял фронт, направление на Витебск. Сначала здесь была немецкая линия обороны, потом советская линия обороны".