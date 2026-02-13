3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
В Витебской области чествовали лауреатов премии "Человек года Витебщины"
Базисом крепкой экономики являются достижения белорусов во всех сферах. На этом сделал акцент председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко во время чествования лауреатов премии "Человек года Витебщины".
Победителей определили в 5 номинациях. На сцене - врачи, строители, учителя, аграрии, спортсмены. На своих рабочих местах каждый из них вносит вклад в развитие северного региона.
Станислав Красовский, директор Полоцкого кадетского училища:
"Сегодня знаменательный день для нашего училища и для меня лично, потому что это результат труда всего нашего коллектива. Хочется отметить и ребят. Они успешно учатся, поступают в высшие военные учебные заведения Республики Беларусь. Я уверен, что подавляющее большинство внесут свою лепту в историю нашего училища и страны".
"Глава государства поставил перед Витебской областью серьезные задачи, их надо выполнять. Витебщина должна заиграть новыми красками. Здесь есть для этого все. Но нужны прорывные идеи в сельском хозяйстве, промышленности, следует более активно задействовать бизнес, чтобы жизнь стала совершенно другой. Конечно, не хватает еще дисциплины, организации. В этом нужно прибавить. Задачи поставлены, и о них уже много сказано", - отметил Игорь Сергеенко.
Во время рабочей поездки в Витебск Игорь Сергеенко также ознакомился с передовыми разработками работников газовой отрасли. Программными комплексами специалисты региона обеспечивают всю страну. В цифровом портфеле предприятия свыше 60 IT-продуктов. Как пример, 3D-симуляторы для обучения слесарей и инженеров, а также системы дистанционного контроля концентрации газов в многоквартирных домах.
Владислав Васильев, заместитель гендиректора УП "Витебскоблгаз":
"Мы разрабатываем единую платформу Министерства энергетики. Она включает более 60 программных элементов, объединенных в единую систему, то есть они охватывают всю деятельность предприятия, начиная от газовой отрасли, торфяной до сельского хозяйства. Это контроль за автотранспортом - выписка накладных, это произведение всех ремонтных работ, работа с населением. То есть практически оцифрованы все бизнес-процессы, связанные с нашим предприятием".
Национальная безопасность, экономическое развитие и социальная политика - основные темы встречи Игоря Сергеенко с трудовым коллективом "Витебскоблгаза". Обсудили и ключевые вопросы парламентской деятельности.