В Витебской области на важном объекте к выполнению поставленных задач приступил ЗРК "Тор"

В северном регионе страны внимание дежурным силам по противовоздушной обороне. На одном из важных объектов Витебской области к выполнению поставленных задач приступил зенитно-ракетный комплекс "Тор" 15-й зенитной ракетной бригады. В обозначенный район совершили марш из пункта постоянной дислокации. Современный мобильный комплекс имеет широкий спектр возможностей для работы в самых сложных условиях.

Александр Гнедько, командир зенитной ракетной батареи "Тор" 15-й зенитной ракетной бригады:

"Комплекс применяется для уничтожения маловысотных, малоразмерных целей типа беспилотник. Эффективно отрабатывает по ним на низких высотах. Эффективно работает по тактическим ракетам".

В поддержку рота 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, перед которой стоят задачи по организации охраны объекта. Личный состав обеспечен стрелковым вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами, которые предназначены в том числе для работы ночью. Также в распоряжении военнослужащих современные системы для обнаружения беспилотников.

Павел Ретюнский, военнослужащий зенитной ракетной батареи "Тор" 15-й зенитной ракетной бригады:

"Все задачи до нас доведены четко, ясно, быт для нас здесь организован. Мы готовы работать в любых погодных условиях. Так что для нас нет невыполнимых задач".