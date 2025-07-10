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В Витебской области устраняют последствия стихии

Последствия стихии устраняют в Витебской области. 9 июля на регион обрушилась сильная гроза с порывистым ветром, скорость которого достигала 80 км/ч. На севере страны повреждены 3 десятка строений, в основном это крыши домов.

Серьезные разрушения стихия оставила в Городокском районе: массовые падения деревьев, сорванные крыши домов, поврежденные линии электропередачи.

В филиале "Витебские электрические сети" введен особый режим работы.

На ликвидацию последствий оперативно направлены аварийно-восстановительные бригады, мобилизован и привлечен дополнительный персонал. Идут работы по восстановлению электроснабжения 58 населенных пунктов, 115 трансформаторных подстанций. Приняты все меры по организации восстановительных работ и ликвидации последствий стихии.

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