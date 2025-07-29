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В воздушном пространстве Беларуси пресекли полет БЛА
В воздушном пространстве Беларуси обнаружили и пресекли полет БЛА. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Министерство обороны.
"Дежурными силами по ПВО около 2:00 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели - нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 2:33 БЛА упал в районе дома № 72 по ул.Матусевича г.Минска. Пострадавших нет", - рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны также отметили, что с учетом этого инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка. Глава государства держит ситуацию на личном контроле.