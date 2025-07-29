В воздушном пространстве Беларуси пресекли полет БЛА

Фото Минобороны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c6e6965-5680-4520-b5e0-175f8f9681d0/conversions/1124388a-46c9-4377-94ba-dbbe883c98a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c6e6965-5680-4520-b5e0-175f8f9681d0/conversions/1124388a-46c9-4377-94ba-dbbe883c98a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c6e6965-5680-4520-b5e0-175f8f9681d0/conversions/1124388a-46c9-4377-94ba-dbbe883c98a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c6e6965-5680-4520-b5e0-175f8f9681d0/conversions/1124388a-46c9-4377-94ba-dbbe883c98a1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Минобороны

В воздушном пространстве Беларуси обнаружили и пресекли полет БЛА. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Министерство обороны.

"Дежурными силами по ПВО около 2:00 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели - нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА. В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 2:33 БЛА упал в районе дома № 72 по ул.Матусевича г.Минска. Пострадавших нет", - рассказали в военном ведомстве.