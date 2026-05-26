В ВС Беларуси начались командно-штабные учения

В Беларуси стартовали командно-штабные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тыла.

Тема учений - управление тыловым обеспечением войск в операции Вооруженных Сил по кризисному реагированию. А также обеспечение вооружением и боеприпасами, топливом и горючим, продовольствием, медикаментами, вещевым имуществом и многим другим. В особое время вся логистика должна быть выстроена безукоризненно и функционировать несмотря ни на что.

Оперативно решать подобные задачи, повысить комплекс живучести призваны практические мероприятия, которые в таком масштабе будут проводиться на объектах тыла впервые. В учениях также будут задействованы военнообязанные, призванные из запаса.

