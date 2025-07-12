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В вузах Беларуси начался основной этап вступительной кампании
12 июля белорусские вузы начали основной прием документов. На бюджет подача продлится до 17 июля, а на платную форму обучения - до 1 августа.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники впервые ведет набор на новую специальность "cверхвысокочастотные системы". Срок обучения - 6 лет, после которого молодые люди получат степень магистра и инженерную квалификацию.
Помогают сделать первые шаги к высшему образованию и студенты-волонтеры. Они работают во всех учреждениях образования страны.
Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:
"Особенность состоит в том, что мы проводим конкурс по всем факультетам и специальностям. Абитуриент может указать не 1-2, а несколько специальностей в порядке приоритета".
Комиссии работают с 9:00 до 18:00 без выходных и обеда. Актуальную информации о конкурсах, промежуточных баллах и специальностях можно узнать на сайте учебного заведения - данные будут обновляться регулярно.