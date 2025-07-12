В вузах Беларуси начался основной этап вступительной кампании

12 июля белорусские вузы начали основной прием документов. На бюджет подача продлится до 17 июля, а на платную форму обучения - до 1 августа.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники впервые ведет набор на новую специальность "cверхвысокочастотные системы". Срок обучения - 6 лет, после которого молодые люди получат степень магистра и инженерную квалификацию.

Помогают сделать первые шаги к высшему образованию и студенты-волонтеры. Они работают во всех учреждениях образования страны.

Вадим Богуш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba4609b6-e046-460f-bab0-e7939695395e/conversions/5a5762cd-b212-4eac-83d3-8faa56d3351b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba4609b6-e046-460f-bab0-e7939695395e/conversions/5a5762cd-b212-4eac-83d3-8faa56d3351b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba4609b6-e046-460f-bab0-e7939695395e/conversions/5a5762cd-b212-4eac-83d3-8faa56d3351b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba4609b6-e046-460f-bab0-e7939695395e/conversions/5a5762cd-b212-4eac-83d3-8faa56d3351b-xl-___webp_1920.webp 1920w Вадим Богуш

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

"Особенность состоит в том, что мы проводим конкурс по всем факультетам и специальностям. Абитуриент может указать не 1-2, а несколько специальностей в порядке приоритета".