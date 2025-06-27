В вузах Беларуси стартовал прием документов на целевое обучение

27 июня в Беларуси стартовал прием документов для абитуриентов, поступающих в вузы на условиях целевой подготовки. Формат остался без изменений - прием проходит вне основного этапа вступительной кампании.

В 2025 году планируется набрать около 6,6 тыс. целевиков, преимущественно на медицинские, педагогические, инженерные и сельскохозяйственные направления. Одним из первых абитуриентов принял Белгоспедуниверситет.

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Стать педагогами - такой выбор сделали выпускницы Боровлянской средней школы № 3 Эвелина Сигневич и Алина Гудун. Девушки уже сегодня уверены: профессия учителя - это не просто работа, а призвание. У них есть примеры для подражания - их педагоги. Девушки не хотят расставаться со школой и планируют после окончания вуза вернуться в родные стены в качестве уже молодых специалистов, а все благодаря целевому договору.

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"Педагогическую специальность мы выбрали, потому что у нас были очень хорошие педагоги. Они показали, как можно легко и интересно подавать информацию. С начала 10 класса мы обе попали в педагогический класс, то есть провели с невероятными преподавателями два года. Нам показали, что учитель - это не только тот, кто учит, но и тот, кто показывает пример хорошего человека", - рассказали абитуриентки.

Мечтают связать свою жизнь с педагогикой сотни молодых ребят. Ведь в 2025 году из более чем 6 тыс. целевых мест 1 тыс. выделили специально для будущих педагогов. К примеру, в БГПУ им. Максима Танка их 416 - это 40 % от общей цифры набора на бюджетное отделение. В топе направлений - начальное, физико-математическое, специальное и инклюзивное образование. Главная ответственность лежит на заказчиках кадров.

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Александр Маковчик, проректор по учебной работе БГПУ им. Максима Танка:

"Заказчиками кадров у нас выступают управление образования, учреждения общего среднего образования. Они ориентируют выпускников педагогических классов на целевые места, а также тех, кто изъявил желание учиться и потом отрабатывать в этих учреждениях. Количество заявок превышает количество целевых мест. У нас 416 мест, а заявок 458. Сегодня важно, чтобы был конкурс на каждую специальность, но есть специальности наиболее востребованные экономикой страны".

За ходом вступительной кампании следят, как и во время сдачи ЦТ и ЦЭ, сотрудники государственного контроля.

Татьяна Куценко, зампредседателя комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании:

"Подготовлено все на высоком уровне. Мы прошли по всем кабинетам, где организована приемная кампания. Все участники приемных комиссий находятся на своих местах. Все оборудовано, документация в полном соответствии с нормативными документами".

У целевого обучения есть ряд преимуществ. Первое - гарантированное первое рабочее место путем подписания договора с будущим работодателем. Второе - целевикам не нужно предъявлять приемной комиссии университета сертификаты итоговых испытаний, для такой категорий абитуриентов определенный пакет документов.

Сергей Подберезко, ответственный секретарь приемной комиссии в БГПУ им. Максима Танка:

"Главное - иметь при себе три целевых договора, подписанных заказчиком и абитуриентом. Обязательно для всех выпускников, работающих абитуриентов, которые прошли военную службу, иметь с собой рекомендацию педагогического совета, либо с места работы, службы. Обязательна медицинская справка с указанием степени годности по получаемой специальности, квалификации и оригинал документов - паспорта и документа об образовании".

После абитуриентам необходимо сдать вступительные испытания в устной или письменной форме - в зависимости от специальности. Пройдут вступительные испытания с 4 по 10 июля. А уже 12-го числа пройдет зачисление целевиков. Поступление на такую форму обучения с каждым годом у абитуриентов становится все популярнее.

Сергей Пищов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150bd576-a06e-4fc1-b2a8-b39320cb29c2/conversions/05ac2ed3-a9bd-4394-95aa-894e13642798-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150bd576-a06e-4fc1-b2a8-b39320cb29c2/conversions/05ac2ed3-a9bd-4394-95aa-894e13642798-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150bd576-a06e-4fc1-b2a8-b39320cb29c2/conversions/05ac2ed3-a9bd-4394-95aa-894e13642798-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/150bd576-a06e-4fc1-b2a8-b39320cb29c2/conversions/05ac2ed3-a9bd-4394-95aa-894e13642798-xl-___webp_1920.webp 1920w Сергей Пищов

Сергей Пищов, начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси:

"Последние годы мы видим увеличение интереса как у абитуриентов, так и у организаций - заказчиков кадров к целевой подготовке. Полагаем, что ребята тоже выберут такую траекторию".