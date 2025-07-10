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В вузах Беларуси завершаются вступительные испытания для абитуриентов-целевиков

В вузах Беларуси завершаются внутренние вступительные испытания для абитуриентов, поступающих по целевому направлению.

По данным Министерства образования, планируется принять более 6,5 тыс. человек на эту форму обучения, что почти в полтора раза больше, чем в 2024 году. Наибольшее количество целевых мест выделено на медицинские, педагогические, сельскохозяйственные и инженерные специальности.

Вступительные испытания проводятся в устной или письменной форме в зависимости от выбранного профиля. Зачисление состоится 12 июля.

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