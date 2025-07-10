В вузах Беларуси завершаются вступительные испытания для абитуриентов-целевиков

По данным Министерства образования, планируется принять более 6,5 тыс. человек на эту форму обучения, что почти в полтора раза больше, чем в 2024 году. Наибольшее количество целевых мест выделено на медицинские, педагогические, сельскохозяйственные и инженерные специальности.