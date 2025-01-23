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В заключительной серии проекта "Время выбрало нас" расскажем, какой путь прошла Беларусь за 30 лет

В 2024 году Беларусь взяла новые высоты не только в экономике, но и на политическом поле, а также в космическом пространстве. Этот год вошел в белорусскую историю как время новых достижений, а значит, перед страной открылись новые горизонты.

Подведем итоги суверенного развития страны. Какой же путь проделала Беларусь за 30 лет? Об этом смотрите в заключительной серии проекта "Время выбрало нас" 23 января после "Панорамы" на "Беларусь 1".

Время выбрало насистория