В заключительной серии проекта "Время выбрало нас" расскажем, какой путь прошла Беларусь за 30 лет

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В 2024 году Беларусь взяла новые высоты не только в экономике, но и на политическом поле, а также в космическом пространстве. Этот год вошел в белорусскую историю как время новых достижений, а значит, перед страной открылись новые горизонты.
Подведем итоги суверенного развития страны. Какой же путь проделала Беларусь за 30 лет? Об этом смотрите в заключительной серии проекта "Время выбрало нас" 23 января после "Панорамы" на "Беларусь 1".