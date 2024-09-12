В Заводском районе Минска прошел осенний субботник

Традиционно минчане и сами поддерживают чистоту своих дворов и облагораживают территории микрорайонов.

С 5 октября в белорусской столице стартовал месяц по санитарной очистке и благоустройству города. На субботники с самого утра вышли потрудиться во всех районах. На улице Уборевича в Заводском районе помочь местным жителям решили курсанты Белорусской государственной академии авиации.

Присоединиться к такой полезной для всех инициативе могут все желающие. Рабочий инвентарь выдают в локальных подразделениях ЖКХ.

Наталья Крючкова, мастер ЖЭУ № 6 Заводского района г. Минска:

"По осени у нас много работы: выгребание листвы, наведение порядка, благоустройство дворовых территорий. Сегодня нам помогают студенты Академии авиации. Люди потом спасибо говорят за то, что убираем, стараемся".