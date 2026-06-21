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В земле на территории Брестской крепости находятся еще сотни необнаруженных останков героев
Несмотря на масштабные поисковые работы и строительство мемориального комплекса, на территории Брестской крепости до сих пор остаются не обнаруженными сотни останков советских воинов, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Об этом заявил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе в "Актуальном интервью".
По его словам, немецкое командование планировало захватить крепость за счет внезапности и массированного артиллерийского удара. В штурме участвовала 45-я пехотная дивизия вермахта. "Когда гитлеровцы пишут, что они создали рукотворный ад на земле, они правильно пишут. Ведь во время первого огненного шквала, который продолжался около получаса, по крепости было выпущено около 5 тыс. снарядов и реактивных мин", - рассказал Александр Коркотадзе.
Он отметил, что среди применявшихся боеприпасов были зажигательные реактивные мины калибром 280 и 320 мм, артиллерийские снаряды калибром 150 и 210 мм, а также снаряды по 600 мм мортиры "Карл".
Поэтому многие бойцы даже не успели понять, что началась война. Погибли в своих кроватях. Многие были ранены в казематах.
Согласно немецким документам, на территории крепости были захоронены около 2 тыс. погибших советских воинов. За годы поисковых работ и строительства мемориального комплекса были найдены сотни останков. 7 мая 2026 года под плиты мемориала перезахоронили еще 7 бойцов. На сегодняшний день под плитами комплекса покоятся 1055 человек. "Цифра была 2 тыс. в 1941 году, поэтому мы говорим о том, что на территории всей Брестской крепости находятся в земле еще сотни необнаруженных останков. Поэтому эта земля для нас святая", - подчеркнул Александр Коркотадзе.