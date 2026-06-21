В земле на территории Брестской крепости находятся еще сотни необнаруженных останков героев

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f9f3a1a-c496-4241-8788-2b8765113130/conversions/008906b9-372f-40fd-8156-8d85b180203f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Несмотря на масштабные поисковые работы и строительство мемориального комплекса, на территории Брестской крепости до сих пор остаются не обнаруженными сотни останков советских воинов, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Об этом заявил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе в "Актуальном интервью".

По его словам, немецкое командование планировало захватить крепость за счет внезапности и массированного артиллерийского удара. В штурме участвовала 45-я пехотная дивизия вермахта. "Когда гитлеровцы пишут, что они создали рукотворный ад на земле, они правильно пишут. Ведь во время первого огненного шквала, который продолжался около получаса, по крепости было выпущено около 5 тыс. снарядов и реактивных мин", - рассказал Александр Коркотадзе.

Александр Коркотадзе и Елена Бормотова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f079cf0-7056-4815-97f4-ff3450419236/conversions/9d2bafcc-a585-430c-8047-735232dbeb23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f079cf0-7056-4815-97f4-ff3450419236/conversions/9d2bafcc-a585-430c-8047-735232dbeb23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f079cf0-7056-4815-97f4-ff3450419236/conversions/9d2bafcc-a585-430c-8047-735232dbeb23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f079cf0-7056-4815-97f4-ff3450419236/conversions/9d2bafcc-a585-430c-8047-735232dbeb23-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он отметил, что среди применявшихся боеприпасов были зажигательные реактивные мины калибром 280 и 320 мм, артиллерийские снаряды калибром 150 и 210 мм, а также снаряды по 600 мм мортиры "Карл".

Поэтому многие бойцы даже не успели понять, что началась война. Погибли в своих кроватях. Многие были ранены в казематах. Александр Коркотадзе