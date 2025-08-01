В Жабинковском районе обнаружено неизвестное место захоронения жертв войны

В Жабинковском районе обнаружено ранее неизвестное место захоронения жертв войны. Мирных граждан фашисты уничтожили в период оккупации.

Обстоятельства трагедии установила прокуратура Жабинковского района в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Изучив архивные документы и расспросив местных жителей, правоохранители получили сведения о месте уничтожения 10-й ротой 310-го полицейского батальона в октябре 1942 года мирных жителей, которых оккупанты эксплуатировали на принудительных работах.

"В ходе расследования уголовного дела прокурорами установлено, что масштаб трагедии белорусского народа значительно больше, чем ранее было известно. Только на территории Брестской области было обнаружено более 40 ранее неизвестных мест массового уничтожения мирного населения, и это не окончательные цифры. Раскопки в Жабинковском районе тому подтверждение", - прокомментировал Даниил Дерябин, зампрокурора Брестской области.

Елена Протасюк, дочь свидетельницы массового расстрела в годы Великой Отечественной войны:

"Когда расстреляли людей, многие были еще живы. Падали, один за одного держась руками. Один полицейский остался и караулил возле этой ямы. Мама говорила, что в течение трех дней яма ходила ходуном и были слышны стоны оттуда".