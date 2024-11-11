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В Житковичском районе прокуратура помогла защитить права пострадавшей от гололеда женщины
В Житковичском районе прокуратура принесла протест на решение суда по иску женщины к Житковичскому райисполкому о возмещении морального вреда. Об этом сообщает информационный портал Генпрокуратуры Беларуси.
Согласно материалам гражданского дела истица в январе 2023 года получила травму в виде переломов костей левой руки со смещением. В медицинском учреждении ей выполнили операцию - более 2 месяцев рука находилась в гипсе, около полугода женщина проходила реабилитацию, испытывая постоянные боли. Травма, отнесенная к менее тяжким телесным повреждениям, получена при падении на тротуарной дорожке, которая не была обработана от наледи коммунальными службами.
Суд первой инстанции счел недоказанным получение истицей травмы из-за гололедицы, а также сослался на наличие противоречий в данных о принадлежности земельного участка, где произошло падение.
Прокурор Житковичского района не согласился с таким решением. По его мнению, представленные истицей и свидетелями доказательства падения женщины и получения травмы последовательны и допустимы. Вопрос, кто являлся балансодержателем тротуарной дорожки, не обработанной противогололедными средствами, судом не решен.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда апелляционный протест прокурора Житковичского района удовлетворен - отмечено, что Житковичский райисполком не возложил обязанность по содержанию и обслуживанию конкретного участка тротуарной дорожки. Суд также учел тяжесть наступивших последствий и взыскал с Житковичского райисполкома в пользу истицы 10 тыс. рублей.
Судебное решение вступило в законную силу.
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