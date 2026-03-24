В жизни Виктории Ворончик две важные роли: 25 лет она носит погоны и воспитывает четверых детей

Совмещать службу и большую семью - задача не из простых. Но Виктории Ворончик это успешно удается. 25 лет она служит во внутренних войсках, носит погоны и каждый день ответственно выполняет свою работу. А дома ее ждет совсем другая служба - материнская: четверо детей, семейные заботы, школьные уроки и вечерние разговоры за общим столом.

В ее доме всегда шумно. Детский смех, рисунки на столе, разбросанные карандаши и разговоры, которые не заканчиваются даже за вечерним чаем. Здесь она просто мама - заботливая, внимательная и всегда рядом. Но каждое утро Виктория Ворончик надевает форму и отправляется на службу.

Уже четверть века ее жизнь связана со службой во внутренних войсках. Сегодня Виктория - главный специалист по учету финансирования государственных закупок. Работа требует точности и ответственности: отчетность, платежи, договоры - все должно быть выверено до мелочей. Но погоны обязывают не только работать с документами. Как и все военнослужащие, она проходит строевую и огневую подготовку, участвует в занятиях и тренировках. На стрельбах и на занятиях по самообороне - наравне с мужчинами.

Виктория Ворончик, главный специалист в/ч 5448 внутренних войск МВД Беларуси:

"Мой отец, бывший военный, поэтому мою судьбу предопределил в какой-то степени он. Супруга своего я встретила тоже во внутренних войсках. Благодаря внутренним войскам мы и познакомились с ним. Мой папа подтолкнул меня немножко к профессии. Предопределил и решил судьбу мою, потому что если бы не получилось так, что я пошла во внутренние войска, я бы не встретила своего мужа. И, соответственно, не было бы у нас такой большой семьи".

Служба во внутренних войсках стала чем-то большим, чем просто профессией

Вместе с мужем Виктория воспитывает четверых детей. И каждый из них по-своему уже связан с той дорогой, которую когда-то выбрала мама.



Старший сын после университета проходит службу во внутренних войсках. Еще один сын, ему восемнадцать, пока только ищет себя и думает о будущем. А две дочери уже делают первые шаги к дисциплине и ответственности. Девочки занимаются в военно-патриотическом клубе "Гранит": изучают строевую подготовку, основы боевых искусств. Но, как признается сама Виктория, справляться со всеми заботами одной было бы невозможно. Рядом всегда муж - человек, который хорошо знает, какой она на службе и какой дома.

Александр Ворончик, муж:

"Боевая. Да, в силу ее работы, конечно, приходится по струнке походить. Как женщина, конечно, она человек с большой буквы. Она, что бы ни говорила, что я много ей помогаю, то чем могу, помогу.

А так я большую часть времени на работе, и раньше далеко ездил, поэтому часто меня дома не было. Это сейчас уже более-менее. А так справляется она. А мы, чем сможем, помогаем. Она вообще. На работе, насколько я знаю, она тоже на хорошем счету. Ни разу мне не жаловались на нее".

В ее жизни две важные роли - военнослужащая и мама. И в каждой из них она привыкла быть надежной. Служба требует дисциплины и ответственности, материнство - терпения, заботы и бесконечного внимания. И, кажется, именно семья дает ей силы справляться со всем.

Сама Виктория признается: работать в мужском коллективе ей всегда было комфортно. Во внутренних войсках к женщине относятся с уважением - ценят профессионализм, поддержку и надежность. Именно таким она помнит своего отца, таким она видит своего супруга. И именно такими, считает Виктория, должны быть настоящие мужчины - не только на службе, но и в жизни: уважать женщину, мать, сестру.