3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Вадим Гигин: Мы вступаем в новый мир, когда нет универсальной политической системы
Готовы ли страны перенять опыт ВНС у Беларуси, рассказал гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Вадим Гигин в "Актуальном интервью".
"Мы вступаем в новый мир, когда нет универсальной политической системы, как нам навязывали в 1990-е годы в условиях господства концепции конца истории: должна быть одна неолиберальная модель и определенные институты. Сейчас такого нет", - отметил Вадим Гигин.
Делегат VII Всебелорусского народного собрания отметил, что в документах БРИКС и ШОС подчеркивается самобытность и самодостаточность политических систем. У многих стран развиты свои политические строи, например, у Китая, Ирана и России. "Такая самобытность укрепляет независимость и суверенитет", - подчеркнул Вадим Гигин.
Как отметил гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, у кого-то есть идеи о перенятии белорусского опыта, но пока рано говорить об этом.
"Самое главное, как много раз подчеркивал Президент Беларуси Александр Лукашенко, что свою модель Беларусь выстраивает для своего народа без оглядки куда-то вовне", - заключил Вадим Гигин.