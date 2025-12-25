Вадим Гигин: Мы вступаем в новый мир, когда нет универсальной политической системы

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5340c7c7-4bbf-45a0-8295-1f2decfe3983/conversions/c0958b72-3489-4884-9ac7-4974235c15a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5340c7c7-4bbf-45a0-8295-1f2decfe3983/conversions/c0958b72-3489-4884-9ac7-4974235c15a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5340c7c7-4bbf-45a0-8295-1f2decfe3983/conversions/c0958b72-3489-4884-9ac7-4974235c15a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5340c7c7-4bbf-45a0-8295-1f2decfe3983/conversions/c0958b72-3489-4884-9ac7-4974235c15a9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Готовы ли страны перенять опыт ВНС у Беларуси, рассказал гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания Вадим Гигин в "Актуальном интервью".

"Мы вступаем в новый мир, когда нет универсальной политической системы, как нам навязывали в 1990-е годы в условиях господства концепции конца истории: должна быть одна неолиберальная модель и определенные институты. Сейчас такого нет", - отметил Вадим Гигин.

Делегат VII Всебелорусского народного собрания отметил, что в документах БРИКС и ШОС подчеркивается самобытность и самодостаточность политических систем. У многих стран развиты свои политические строи, например, у Китая, Ирана и России. "Такая самобытность укрепляет независимость и суверенитет", - подчеркнул Вадим Гигин.

Как отметил гендиректор Национальной библиотеки Беларуси, у кого-то есть идеи о перенятии белорусского опыта, но пока рано говорить об этом.