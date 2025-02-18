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Вадим Ипатов примет граждан 24 февраля

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Фото: belta.by

Заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов проведет 24 февраля личный прием граждан и представителей юридических лиц в Палате представителей. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

Предварительная запись на личный прием будет осуществляться с 18 по 20 февраля с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (017) 222-62-52 и 8 (017) 222-63-58.

Вадим Ипатовприем граждан