Валентина Дубовец назвала главный результат работы врача-акушера-гинеколога

В 2024 году в Беларуси родились 86 тыс. малышей. И все это достигается за счет эффективной работы акушера-гинеколога. Но хватает ли необходимого оснащения в учреждениях здравоохранения, чтобы сделать процесс деторождения максимально безопасным для мамы и ребенка. Об этом спросили в "Актуальном интервью" заведующую гинекологическим отделением Мозырской городской больницы Валентину Дубовец.

Эксперт сразу подчеркнула, что в Беларуси делается все возможное, чтобы как можно больше женщин, желающих стать мамой, ими стали. "Сейчас имеются различные современные технологии, которые проводятся в республиканских научных центрах. И даже мы на уровне межрайонного центра тоже можем участвовать в каких-то этапах подготовки женщин к рождению чуда", - сказала Валентина Дубовец.