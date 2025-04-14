Ванадий и лантан: что еще могут начать добывать в Беларуси

В марте 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил провести геологическую разведку на территории Беларуси, чтобы выявить редкоземельные элементы.

О каких редких химических элементах на сегодняшний день идет речь и что есть в белорусской земле, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель гендиректора Научно-производственного центра по геологии Василий Колб.

Он в первую очередь обозначил, что специалисты пока опираются на результаты исследований, полученных 30-40 лет назад. Тогда стало известно о ванадии, молибдене, лантане, иттербии, иттрии, германии и серебре. "Возможно, сегодня выявится что-то еще, ведь наука шагнула далеко вперед, поэтому работы необходимо проводить", - сказал эксперт.

Сегодня в мире много информационного шума по поводу редкоземельных элементов. Почему вокруг них вертится столько скандалов и интриг, герой интервью ответил, что ценность элементов заключается в том, что они применяются практически во всех отраслях промышленности - космической, химической, нефтехимической, самолетостроении, нанотехнологиях, машиностроении. То есть без этих элементов фактически ни одна экономика и ни одна промышленность не работает и не будет работать.

И если Беларуси удастся добывать самостоятельно эти элементы, у нее появится возможность сделать серьезный шаг в развитии промышленности, микроэлектроники и любого другого собственного производства.