Варфоломеева: Брестская крепость - место силы и духа белорусского народа

Она принимала участие в "Патетическом дневнике памяти" в Бресте 1 мая. Это совершенно уникальное произведение, включающее черты и оперы, и балета, и пластической драмы, и светового шоу. Она рассказала, насколько было сложно вжиться в роль, чтобы ощутить и передать настроение?

По ее словам, проект "Патетический дневник памяти" - уникальный, потому что в нем задействованы более 300 человек. "Выступать в Бресте было особенно ответственно, потому что нужно было сохранить атмосферу. Был показан спектакль, и была отдельная площадка у оперы, у оркестра, у балета. Мы танцевали у подножья памятника, прямо на ступеньках. То есть вдвойне чувствовалась атмосфера. И, конечно, это такая память на всю жизнь о том спектакле", - поделилась впечатлениями она.