Васильев: Соединенные Штаты усиливают контроль в Арктике

Вокруг Гренландии все отчетливее просматривается логика фактического передела влияния. По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Соединенные Штаты действуют как полноправный хозяин, а Европа, по сути, с этим смирилась.

"Трамп заявил: "Мы полные хозяева, что хотим, то и делаем". И по существу лидеры Евросоюза на это согласились: давайте, хозяйничайте, вооружайтесь, используйте, эксплуатируйте, заселяйте своими американскими гражданами. У вас полная свобода маневра, но право собственности, флаг то ли датский, то ли Евросоюза, мы на американский не поменяем", - отметил эксперт.