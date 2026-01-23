3.74 BYN
Васильев: Соединенные Штаты усиливают контроль в Арктике
Вокруг Гренландии все отчетливее просматривается логика фактического передела влияния. По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Соединенные Штаты действуют как полноправный хозяин, а Европа, по сути, с этим смирилась.
"Трамп заявил: "Мы полные хозяева, что хотим, то и делаем". И по существу лидеры Евросоюза на это согласились: давайте, хозяйничайте, вооружайтесь, используйте, эксплуатируйте, заселяйте своими американскими гражданами. У вас полная свобода маневра, но право собственности, флаг то ли датский, то ли Евросоюза, мы на американский не поменяем", - отметил эксперт.
Владимир Васильев пояснил, почему он считает, что европейцы сдались. По его словам, идея, что американцы будут милитаризировать Гренландию, разрабатывать полезные ископаемые, и все постепенно привыкнут, что США уже хозяева Гренландии. Это будет не совсем кусок льда, а объект недвижимости, в которую американцы вложили миллиарды, может быть, десятки миллиардов долларов на развитие".