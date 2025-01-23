Василевская: Беларусь - космическая держава, нас ждут дальнейшие успехи

"Действительно, космос наш, это наша победа. Мы можем с гордостью сказать, что Беларусь является космической державой. Мы не забываем тех, кто проложил нам дорогу в космос. Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий - уроженцы Беларуси, которые дали нам надежду, что мы, белорусы, сильные и покорим космос. Все вместе мы работали над этим проектом - Национальная академия наук, госкорпорация "Роскосмос", Российская академия наук. Вместе мы - сила, наша дружба и сотрудничество в Союзном государстве помогли реализовать этот проект. Это доказывает нашу сплоченность и то, что нас ждут невероятные успехи и новые космические победы", - сказала Марина Василевская.