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Василевская: Беларусь - космическая держава, нас ждут дальнейшие успехи

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Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская передала Национальной академии наук флаг НАН Беларуси, который побывал на Международной космической станции, пишет БЕЛТА.

"Действительно, космос наш, это наша победа. Мы можем с гордостью сказать, что Беларусь является космической державой. Мы не забываем тех, кто проложил нам дорогу в космос. Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий - уроженцы Беларуси, которые дали нам надежду, что мы, белорусы, сильные и покорим космос. Все вместе мы работали над этим проектом - Национальная академия наук, госкорпорация "Роскосмос", Российская академия наук. Вместе мы - сила, наша дружба и сотрудничество в Союзном государстве помогли реализовать этот проект. Это доказывает нашу сплоченность и то, что нас ждут невероятные успехи и новые космические победы", - сказала Марина Василевская.

Герою Беларуси Марине Василевской и Герою России летчику-космонавту Олегу Новицкому вручили нагрудные знаки за заслуги перед Национальной академией наук Беларуси.

Сегодня в НАН проходит республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки. В мероприятии принимают участие более 400 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений страны. Лучшим ученым и исследователям страны вручаются награды.

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