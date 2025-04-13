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Василевская: Если бы люди на Земле общались, как на МКС, не было бы недопонимания

День космонавтики для белорусов обрел новое значение после героического полета Марины Василевской в космос. Первая женщина-космонавт в суверенной Беларуси провела на орбите 14 суток. Этот полет стал возможным благодаря активной совместной работе по освоению космоса в рамках Союзного государства.

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Полет Марины Василевской вывел суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах и новый уровень союзных отношений с Россией.

Марина Василевская год спустя после полета дала интервью (подробности в видео).

Марина Василевскаяженщина-космонавт