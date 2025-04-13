Василевская: Если бы люди на Земле общались, как на МКС, не было бы недопонимания

День космонавтики для белорусов обрел новое значение после героического полета Марины Василевской в космос. Первая женщина-космонавт в суверенной Беларуси провела на орбите 14 суток. Этот полет стал возможным благодаря активной совместной работе по освоению космоса в рамках Союзного государства.