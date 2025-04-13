3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Василевская: Если бы люди на Земле общались, как на МКС, не было бы недопонимания
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc4637f-6dcf-44a8-a4f3-10c2042a57ec/conversions/68929fdb-4ac1-41ee-a598-a92fcc7bff7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc4637f-6dcf-44a8-a4f3-10c2042a57ec/conversions/68929fdb-4ac1-41ee-a598-a92fcc7bff7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc4637f-6dcf-44a8-a4f3-10c2042a57ec/conversions/68929fdb-4ac1-41ee-a598-a92fcc7bff7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9fc4637f-6dcf-44a8-a4f3-10c2042a57ec/conversions/68929fdb-4ac1-41ee-a598-a92fcc7bff7d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПервая женщина-космонавт в суверенной Беларуси - о полете год спустя
День космонавтики для белорусов обрел новое значение после героического полета Марины Василевской в космос. Первая женщина-космонавт в суверенной Беларуси провела на орбите 14 суток. Этот полет стал возможным благодаря активной совместной работе по освоению космоса в рамках Союзного государства.
Полет Марины Василевской вывел суверенную Беларусь на новый уровень участия в космических программах и новый уровень союзных отношений с Россией.
Марина Василевская год спустя после полета дала интервью (подробности в видео).