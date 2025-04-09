Важен вклад каждого - республиканский субботник объединил белорусов

Когда спрашиваешь у любого туриста, что ему первым делом бросается в глаза в Беларуси, ответ - чистота, порядок и безопасность. Это уже своего рода бренд. Причем говорят, чтобы познать страну, нужно выехать за пределы столицы, за МКАД. А держат марку и наши агрогородки, и районные центры. Все!

В традиционном республиканском субботнике сегодня поучаствовал каждый регион. И каждый внес свой вклад в будущее страны - от Брестской крепости до Витебска и Могилева - в марафоне чистоты и озеленения депутаты, руководители исполкомов, молодежные и общественные организации.

Наводили порядок в первую очередь в мемориальных комплексах страны в память о Героях Великой Отечественной.

Этот субботник особенный - в год 80-летия Великой Победы в память о героях Великой Отечественной белорусы облагораживают, в том числе, и места, связанные с нашей героическим прошлым. На Кургане Славы сегодня совместно трудились Совет Министров и Миноблисполком.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Сегодняшний субботник - это одна из составляющих предания "Кургану Славы" нового облика. Этот праздник 80 лет Великой Победы для каждого жителя нашей страны является таким, наверное, не побоюсь этого слова, святым".

Палаты представителей навели порядок после зимы - на территории мемориала "Разгром" в Смолевичском районе. Памятник установлен здесь 50 лет назад в честь героизма белорусских партизан. К подножию скульптуры раненного солдата возложили цветы.

Сразу после возложения депутаты приступили к очистке территории мемориала от прошлогодней травы и листвы, а еще высадили 125 молодых елей по периметру монумента.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Вот такие вот памятные места нужно содержать в образцовом состоянии. Это у нас в стране делается. Постоянно ухаживать и приводить сюда людей, молодежь".

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В Жодино сегодня коллектив Нацбанка очистил парк и пляж - место отдыха горожан. Почтили и память всех погибших в годы войны у памятника-монумента матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Цветы от сотрудников Нацбанка как дань памяти подвигу всех матерей Беларуси.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"В любом уголке нашей Родины нужен труд, нужно приложить руки, душу для благоустройства нашей прекрасной страны. Конечно, если каждый сделает хоть одно маленькое дело, то наша страна станет еще лучше, еще краше".

Трудовой десант Совета Республики работал сегодня в Центральном ботаническом саду. Акцент на создание новой палитры красок - в главной цветочной оранжерее столицы. Среди саженцев - инновационная культура в области озеленения - катальпа.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Делаем что-то очень важное и нужное для нашей страны. Объединяясь, наводим порядок на наших территориях, высаживаем деревья, делаем очень важные дела вместе тогда, когда осознаем по-настоящему, что делают наши люди каждый день, работая, наводя порядок на наших территориях городских и в целом стране".

Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович вместе с воспитанниками Минского суворовского училища приняли участие в посадке леса, благоустройстве парка Победы в поселке Новоколосово Столбцовского района. Возложили цветы к братской могиле.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Хорошее системное мероприятие, которое позволяет, во-первых, оторваться тем, кто работает в кабинетах, от кабинетной рутины. Во-вторых, это подышать свежим воздухом, укрепить свое здоровье, пообщаться в неформальной обстановке, и самое главное, принести пользу своей стране и своему государству, сделать что-то полезное, аккуратное, чистое для того, чтобы наша страна была еще лучше и краше".

К марафону благоустройства присоединились более 50 тысяч военнослужащих и их семьи. Министр обороны вместе с воспитанниками Суворовского училища работал на братской могиле в агрогородке Прилуки под Минском.

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Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Наша задача - чтобы не было таких неизвестных имен, они всегда должны быть в наших сердцах, в наших умах, в нашей памяти. Сегодня мы живем в таком мире, когда умышленно искажается историческая память, уничтожаются, сносятся памятники. Это хорошо, что в нашей стране этого нет, но это видят наши дети. И наша задача не просто научить их отличать правду ото лжи, а еще и вовлечь в сохранение исторической памяти".

Сотрудники Администрации Президента сегодня привели в порядок Братскую могилу в деревне Маньковщина Воложинского района и символично высадили 80 деревьев.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"В этот год мы высаживаем 80 долгорастущих деревьев, туи и дубки для того, чтобы это место стало краше, для того, чтобы оно было местом притяжения на трассе для туристов, для белорусов, которые направляются из Гродно в Минск, остановиться, подойти, помолчать, цветочки возложить к этому обелиску, для того, чтобы помнить".

Особую трудовую и дружную атмосферу создали представители Комитета государственного контроля. Работники приехали со своими детьми - передавать опыт.

"Я очень люблю садить деревья, потому что понимаю - это поможет нашей Беларуси. И очень хочется потом приехать через лет 10, больше, посмотреть, как выросли наши деревья", - сказал ребенок.

Вместе со своими семьями места боевой славы белорусских партизан в Воложинском районе посетили сотрудники Министерства иностранных дел. Дипломаты высадили ели и березы.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Мы говорим о сохранении исторической памяти. И здесь мы с вами, чтобы эту память укрепить, чтобы донести ее до будущего, до тех поколений, когда которые придут после нас, которые увидят выросшие деревья, которые увидят прекрасно сохраненную, реконструированную площадку".

Поддержал добрую весеннюю традицию и коллектив Белтелерадиокомпании. Руководители и работники крупнейшего в нашей стране медиахолдинга сегодня высадили аллею из елей и туй.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Весь город находится, мне кажется, на рабочих местах, в том числе и возле офисов своих огромное количество машин, огромное количество людей. Представьте, если каждый из них высадит по одному дереву, каков будет результат. Вообще хорошая традиция, просто замечательная традиция, и мы всегда с удовольствием принимаем участие".

Ольга Макей, заместитель главного директора Главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Навыки получаю в месте своего проживания. У меня тоже там есть небольшой участок. Кстати, после нашего субботника поеду на домашний субботник. Тоже предстоит наводить порядок на земле".

Республиканский субботник - это, без сомнения, помощь экологии страны. В рамках акции "Лес! Дабро! Парадак!". К зеленому марафону присоединились и наши коллеги - сотрудники Первого национального канала Белорусского радио. Новый лес посадили в Молодечненском районе.

Максим Угляница, главный директор главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио:

"Очень приятно будет через какое-то время, правда, это немало времени пройдет, но приехать сюда, показать кому-то, вот это сделали мы своими руками. Вообще, очень символично мы сегодня узнали, что примерно 100 лет растет дерево, в частности, сосна, до того момента, когда она уже полноценный продукт, и 100 лет в этом году Белорусскому радио. Мне кажется, это очень символично".

К общему доброму делу присоединились все регионы страны.

В Могилеве сотрудники МВД, его подразделений, воспитанники профильного лицея и института благоустроили территорию памятника героям-милиционерам батальона капитана Владимирова.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Этот год действительно особенный - год 80-летия Великой Победы. Мы проедем по всей нашей стране, возле каждого памятника остановимся и поклонимся героям Великой Отечественной войны. Мероприятия начнутся с места, где планировалась и начиналась операция «Багратион» в Гомельской области".

В Бресте основной локацией субботника стала территория Республиканского центра патриотического воспитания молодежи, который создают на Кобринском укреплении Брестской крепости. В прошлом году более трети собранных средств на республиканском субботнике были направлены на строительство этого объекта.

Юрий Демяник, командир строительного отряда "Спадчына" ИМ. П. Машерова БРГТУ:

"Это историческое здание Брестской крепости. Оно восстанавливается в первозданном виде с 19 века. Здесь будет размещаться учебно-материальная база. Все те работы, которые сегодня проводятся здесь, в Брестской крепости, в первую очередь направлены на сохранение исторической памяти, на дань уважения к нашим защитникам Брестской крепости".

В Гомеле трудились на возведении новой детской поликлиники в быстро растущем микрорайоне города. Новое учреждение здравоохранение позволит каждому ребенку получить всю необходимую помощь, заботу и внимание.

Любовь Масензова, жительница Гомеля:

"Мы живем рядышком в этом доме. Для нас это очень хорошая новость. Будет близко поликлиника детская, будет удобно анализы сдавать и обследование проходить. Не надо будет ездить с ребеночком, с двумя".

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А в Витебске трудовой десант высадился на площади Герба и флага. Ее открытие состоится в мае. Новый объект должен стать украшением города.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Правильно было, что мы решили это делать не в историческом центре, а вот здесь. Это будет часть большого парка тысячелетия, который мы уже третий год потихонечку будем добавлять, будут появляться еще и локации для занятий спорта и для отдыха".