"Важно в этот день расставить ориентиры" - Придыбайло рассказал о контрасте двух дней ВНС

Двухдневное заседание Всебелорусского народного собрания (ВНС) завершается 19 декабря. Специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло, присутствовавший на этом событии, отметил контраст между двумя днями по атмосфере и риторике.

"На самом деле это два разных дня. Это заметно и по атмосфере, и по риторике, которая звучала со сцены, с Президиума. Если мы говорим про первый день, то это, конечно, достаточно программная и, на мой взгляд, очень эмоционально критически настроенная речь Александра Лукашенко", - рассказал Константин Придыбайло.

Второй день, по его словам, был ориентирован на достижения и планы. "Был доклад премьера об успехах и планах. И, казалось бы, вот они (дни - Прим. ред.) такие разные, но все равно они вместе. Александр Лукашенко накануне как будто бы поставил задачу, что нужно решать, раскритиковав, наверное, каждое министерство, до которого смог дотянуться: и Министерство иностранных дел получило, и Минсвязи - все-все-все. Сегодня же наоборот. Сегодня говорили, наверное, больше о том, что ближе к народу. И после доклада еще было некоторое количество выступающих в формате дебатов, каких-то комментариев", - отметил корреспондент RT.

Константин Придыбайло:

"На что похож второй день? Похож на пятилетнюю программу развития Беларуси. Были сделаны акценты на том, о чем всегда говорят: это и демография, и промышленность, и производство - это все то, что, в принципе, лежит на поверхности".