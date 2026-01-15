3.71 BYN
Важные вопросы в сфере обороны на пятилетку озвучил в беседе с пограничниками Неверовский
Модернизация армии, отечественная техника, обороноспособность. Самые актуальные вопросы в сфере обороны на новую пятилетку озвучил в беседе с пограничниками заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Неверовский. В Программе социально-экономического развития определены 7 приоритетов, один из которых - укрепление обороноспособности.
Как отметил Александр Неверовский, без безопасности не может быть сильной экономики и социальной сферы. По его словам, в документе отражены два индикатора, достижение которых позволит повысить обороноспособность. Первый - доля отечественных образцов вооружения, военной и специальной техники в общем объеме государственного оборонного заказа. В документе предусмотрено ее увеличение до 50 % и более. Второй индикатор - рост инвестиций в производство вооружения, военной и специальной техники, который должен быть не менее 130 %.
Александр Неверовский, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси: "Предупрежден - значит вооружен. Отсюда и доведение реальной обстановки, которая складывается как на рубежах близлежащих нашей страны, так и во всем мире. Люди должны понимать, что происходит, и люди должны понимать, как наше государство реагирует для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".
Александр Неверовский добавил, что по поручению главы государства Госсекретариат Совета безопасности системно проводит выездные проверки всех воинских формирований в Беларуси. Это помогает со стороны увидеть недостатки, устранить их и держать все в боевой готовности.