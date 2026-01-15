Важные вопросы в сфере обороны на пятилетку озвучил в беседе с пограничниками Неверовский

Модернизация армии, отечественная техника, обороноспособность. Самые актуальные вопросы в сфере обороны на новую пятилетку озвучил в беседе с пограничниками заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Неверовский. В Программе социально-экономического развития определены 7 приоритетов, один из которых - укрепление обороноспособности.



Как отметил Александр Неверовский, без безопасности не может быть сильной экономики и социальной сферы. По его словам, в документе отражены два индикатора, достижение которых позволит повысить обороноспособность. Первый - доля отечественных образцов вооружения, военной и специальной техники в общем объеме государственного оборонного заказа. В документе предусмотрено ее увеличение до 50 % и более. Второй индикатор - рост инвестиций в производство вооружения, военной и специальной техники, который должен быть не менее 130 %.

Александр Неверовский, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси: "Предупрежден - значит вооружен. Отсюда и доведение реальной обстановки, которая складывается как на рубежах близлежащих нашей страны, так и во всем мире. Люди должны понимать, что происходит, и люди должны понимать, как наше государство реагирует для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".